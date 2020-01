Selena Gomez parla di Justin Bieber e fa un’accusa abbastanza pesante: “Felice che sia finita” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) A distanza di anni dalla loro rottura, Selena Gomez ha parlato del suo ex storico, Justin Bieber. La cantante di Lose You To Love Me in una recente intervista che ha rilasciato alla National Public Radio, ha accusato Bieber di ‘abusi emotivi’ ed ha scatenato la furia di molte Belieber. “Il nostro rapporto? Capisco che devi tirare fuori il suo nome, lo so. Non è stato il momento più difficile per me perché ho trovato forza in esso. Diciamo che è molto pericoloso mettersi mentalmente nella parte della vittima. Non sono irrispettosa nel raccontarlo, mi sento vittima di abusi emotivi. Ho vissuto qualcosa di bellissimo e non negherò mai che sia stato così. Però devo anche dire che è stato molto difficile e sono contenta che sia finita. E credo che questo fosse il modo migliore per dirlo, voglio dire è finita lo rispetto e adesso sono in tutto un nuovo capitolo Ho dovuto ... bitchyf

