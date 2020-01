Prato, presunti abusi su minori: indagati nove religiosi (Di mercoledì 29 gennaio 2020) presunti abusi sessuali su minori. È questa l'ipotesi su cui la procura di Prato ha aperto un'inchiesta che coinvolge nove religiosi dell'ex comunità “Discepoli dell'Annunciazione”, soppressa dal Vaticano a dicembre in seguito a una visita canonica. A scrivere dell’inchiesta è il quotidiano La Nazione. Le presunte vittime degli abusi sarebbero due fratelli, minori all'epoca dei fatti, affidati dai genitori alla comunità. L’inchiesta sarebbe nata dalle loro dichiarazioni a distanza di anni. Gli indagati sono cinque sacerdoti, un frate e tre religiosi. Tra di loro c’è anche don Giglio Gilioli, fondatore della comunità. Le accuse su cui sta indagando la procura di Prato sono violenza sessuale su minori e violenza sessuale di gruppo. Fatti denunciati anche dal vescovo di Prato Il vescovo di Prato Giovanni Nerbini, lo scorso dicembre, si era recato in procura a Prato per denunciare alcuni ... tg24.sky

