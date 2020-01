Pedopornografia, “operazione Noodles”: un arresto, sequestri e perquisizioni in tutta Italia (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Migliaia di file e dispositivi informatici contenenti materiale pedopornografico sono stati sequestrati dalla Polizia postale del Friuli Venezia Giulia in un'operazione, chiamata "Noodles", conclusasi con l'arresto di un 66enne di Viterbo. L'operazione è scattata in seguito a una denuncia in cui veniva segnalato un account Facebook, successivamente reso irraggiungibile, su cui era stata pubblicata una fotografia di minori a cui erano seguiti commenti a sfondo sessuale. fanpage

