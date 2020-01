Loredana, morta di malaria dopo un viaggio in Nigeria: la Procura di Agrigento apre un’inchiesta (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento contro ignoti, per la morte di Loredana Guida, giornalista e insegnante di 44 anni, deceduta per malaria dopo essere stata in viaggio a Lagos, in Nigeria. La famiglia ha infatti presentato un esposto chiedendo di fare luce su eventuali responsabilità del personale medico. Rinviato il funerale, in programma oggi: disposta l'autopsia. fanpage

