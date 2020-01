Italia's Got Talent 2020: l'attrice 94enne Claudia Lawrence riceve il Golden Buzzer di Frank Matano (Di giovedì 30 gennaio 2020) Durante la terza puntata delle Audition della quinta edizione Sky di Italia's Got Talent, in onda stasera su Sky Uno e su Tv8, Frank Matano ha premuto il suo Golden Buzzer, mandando direttamente nella serata finale, l'attrice teatrale e ballerina 94enne, Claudia Lawrence.Dopo aver ricevuto i sì dei 4 giudici, Matano, Joe Bastianich, Mara Maionchi e Federica Pellegrini, con la sua performance canora, durante la quale si è anche esibita nel tip tap, Claudia Lawrence ha ricevuto un'ulteriore standing ovation del pubblico, sotto la classica pioggia di coriandoli dorati.Italia's Got Talent 2020: l'attrice 94enne Claudia Lawrence riceve il Golden Buzzer di Frank Matano pubblicato su TVBlog.it 29 gennaio 2020 23:14. blogo

