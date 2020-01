Isola dei Famosi, svelato il nome del primo concorrente (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Questo articolo Isola dei Famosi, svelato il nome del primo concorrente è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Isola dei Famosi tornerà di certo in primavera, ma già è trapelato il nome del possibile primo concorrente del reality. La data di inizio del reality di canale cinque non è ancora stato reso ufficiale, ma già si comincia a delineare il cast della nuova edizione che con tutta probabilità debutterà su canale cinque in … youmovies

trash_italiano : Io però sto già pensando all'Isola dei Famosi con Ilary Blasi 'Mercedesz Henger sta affogando? Daje su, allora è s… - trash_italiano : NON VEDO L'ORA: Ilary Blasi sostituirà Alessia Marcuzzi nella conduzione dell'Isola dei Famosi? - tvblogit : Alessia Marcuzzi lascia L'Isola dei Famosi, è ufficiale: sbarcherà a Lo Show Dei Record? -