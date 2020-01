Grande Fratello Vip, Michele Cucuzza e Antonio Zequila a rischio squalifica? Le frasi contro Patrick che hanno scatenato polemiche (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Michele Cucuzza e Antonio Zequila si sono attirati le ire del pubblico del Grande Fratello Vip, che sui social invoca la loro squalifica. Il motivo? Alcune frasi che i due concorrenti hanno detto dopo la diretta di lunedì sera con Alfonso Signorini contro l’ex gieffino Patrick. Quest’ultimo infatti è finito in nomination anche questa settimana e ha nominato a sua volta Michele Cucuzza, che però non l’ha presa bene e, come fanno notare alcuni utenti su Twitter, saputo della nomination ha commentato: “Quello lo sistemo io”. Ma non è tutto. Sempre riferendosi a Patrick, Antonio Zequila si è rivolto a uno dei tre superboys entrati nella casa e gli ha detto: “Dagli un pugno in testa a quel biondo lì, sfondagli il cranio“. Parole forti, che hanno scatenato la dura reazione del pubblico che su Twitter scrive: “Avete squalificato Salvo, adesso ... ilfattoquotidiano

SashaVujacic : Mio grande fratello, Ti scrivo nella lingua che ci ha uniti in campo, la nostra lingua della pallacanestro. Quando… - matteosalvinimi : Serata Grande Fratello?? #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP: Rita Rusic attacca Adriana Volpe: 'la maestrina la fai con Magalli, non con me a rompere i co**ioni' -