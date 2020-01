Gli Anni Più Belli di Gabriele Muccino: trama, cast e personaggi (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il progetto di Gabriele Muccino, liberamente ispirato ad alcuni classici del cinema italiano come C'Eravamo Tanto Amati di Ettore Scola e Una Vita Difficile di Dino Risi, sembrerebbe essere davvero molto intenso, dato che è frutto di una riflessione del regista. Gli Anni Più Belli includerà i desideri giovanili dell’autore. La pellicola seguirà la vita di quattro inseparabili amici: Gemma, Giulio, Paolo e Riccardo. Verremo quindi catapultati in diversi periodi storici, dagli Anni ’80 fino ad oggi, e avremo modo di analizzare la crescita dei protagonisti. Il film arriverà sul grande schermo a partire dal 13 febbraio 2020.Gabriele Muccino a Sanremo: 40 Anni d'Italia sul grande schermoOltre a Christian De Sica, anche Gabriele Muccino parteciperà al Festival di Sanremo 2020. Ad annunciarlo è stato lo stesso regista sul suo profilo Instagram, mediante una Story. Insieme a lui, come ... optimaitalia

