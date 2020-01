Figli: Valerio Mastandrea recita il monologo di Mattia Torre dal film (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Valerio Mastandrea recita in TV il monologo di Mattia Torre dal film Figli, del quale è protagonista insieme a Paola Cortellesi: ecco il video. Il protagonista di Figli, Valerio Mastandrea recita un monologo di Mattia Torre. Il film è attualmente al secondo post del boxoffice in Italia e rappresenta l'ultima eredità del regista venuto a mancare dopo una lunga malattia. Dal 23 gennaio è in sala Figli, l'ultimo film di Mattia Torre, il regista scomparso prematuramente lo scorso luglio. Dopo il monologo I Figli ti invecchiano letto e interpretato a E poi c'è Cattelan a teatro, Valerio Mastandrea torna in tv a leggere, anzi a recitare, un nuovo monologo tratto dal film. Questa volta l'attore si esibisce davanti al pubblico de LA 7. Anche ... movieplayer

