Corona virus: si temono nuovi contagi in Europa e in Italia. Raddoppiate le vittime in 24 ore- VIDEO (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il terribile Corona virus continua a diffondersi e mietere vittime. Psicosi in Europa: 3 nuovi contagi in Baviera Sale a 132 decessi il bilancio delle vittime causate dalla diffusione del Corona virus che sta scatenando la psicosi in tutto il mondo. I contagi infatti, nonostante le rassicurazioni della Cina, continuano a salire: oramai sono stati … L'articolo Corona virus: si temono nuovi contagi in Europa e in Italia. Raddoppiate le vittime in 24 ore- VIDEO NewNotizie.it. newnotizie

