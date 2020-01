Coppa Italia – Inter, che fatica: serve l’ingresso della Barella per battere la Fiorentina, le pagelle (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Più sudata del previsto, ma è arrivata. La vittoria dell‘Inter, che ha la meglio della Fiorentina nel match dei quarti di finale di Coppa Italia. Successo di misura firmato Candreva e Barella (nel mezzo il momentaneo pari di Caceres). Subito dentro Eriksen, che segna pochi secondi prima del nuovo vantaggio e si conferma quindi talismano. Esordio Eriksen, il danese entra e l’Inter raddoppia: il momento dell’ingresso in campo FOTO e VIDEO I ritmi iniziali di gara sono elevati e la Fiorentina non sembra affatto intimorita. Seconda parte più tranquilla, l’Inter inizia a sistemarsi e riesce anche a colpire a ridosso dell’Intervallo: azione bella e confusa, Candreva mette dentro a porta vuota. La ripresa comincia come era iniziato il primo tempo: a mille. I nerazzurri sembrano sul punto di raddoppiare ma, nel loro momento migliore, i viola trovano il pari: Caceres ... calcioweb.eu

