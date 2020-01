Chi vuol essere milionario, ha vinto Enrico Remigio: il milione è suo (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il 30enne Enrico Remigio è riuscito ad entrare nella storia di Chi vuol essere milionario come il quarto concorrente ad essere riuscito a vincere il milione di euro. Il giovane manager originario di Pescara, ma residente a Singapore, ha infatti risposto correttamente alla domanda da un milione di euro mettendo la parole fine all’emozionante cavalcata cominciata una settimana fa nella precedente puntata del programma condotto da Gerry Scotti. Enrico Remigio vince il milione Nella puntata di Chi vuol essere milionario andata in onda nella serata del 29 gennaio Enrico Remigio è riuscito a rispondere esattamente alla domanda da un milione di euro, che chiedeva quale frase avesse lasciato scritto sulla superficie lunare l’astronauta Eugene Cernan: noto anche come l’ultimo uomo ad aver messo piede sul nostro satellite nel 1972. La risposta esatta in questo caso era la B: ... notizie

