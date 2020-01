Cartello razzista nella sede Pd di Torrebelvicino: “Riaprire i forni” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Continuano gli episodi discriminatori. C’è indignazione per il Cartello razzista affisso da alcuni sconosciuti nella sede del Pd di Torrebelvicino, in provincia di Vicenza. Il messaggio, pubblicato in occasione della Giornata della Memoria, è un invito a “riaprire i forni”. Un atto vile e irrispettoso, prodotto di anime incivili e ignoranti. Immediato l’intervento della segretaria provinciale e del consigliere comunale Pd di Torrebelvicino. Cartello razzista nella sede Pd di Torrebelvicino La sezione provinciale vicentina del Pd e il gruppo “Coalizione Civica Schio” hanno denunciato l’accaduto. Il Cartello pare sia stato affisso nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 gennaio. La firma è delle “SS Vi”, affianco alla quale compare persino una svastica. “27 gennaio Giornata della Memoria, ricordiamoci di riaprire i forni: Ebrei, Rom , sinti, Froci, Negri , ... notizie

