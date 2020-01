Canone Tv, entro il 31 gennaio la richiesta di esenzione anziani - I nuovi modelli (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Da chi ha più di 75 anni il Canone per la televisione non è dovuto. Ma quest’anno è cambiata anche a modulistica da inviare all’agenzia delle Entrate per ottenere l’agevolazione ilsole24ore

fisco24_info : Canone Tv, entro il 31 gennaio la richiesta di esenzione anziani - I nuovi modelli: Da chi ha più di 75 anni il can… - fisco24_info : Canone Rai, come chiedere l’esenzione per anziani entro il 31 gennaio: Requisiti, procedura e anche richieste di ri… - balli_andrea : contributo affitti. ENTRO IL 28 FEBBRAIO LE ATTESTAZIONI DI PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE -