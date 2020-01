Calciomercato Napoli, aggiornamenti su Kumbulla: tutto rinviato a giugno (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Calciomercato Napoli, aggiornamenti su Kumbulla: tutto rinviato a giugno Gianluca Di Marzio sul proprio sito... L'articolo Calciomercato Napoli, aggiornamenti su Kumbulla: tutto rinviato a giugno proviene da ForzAzzurri.net. forzazzurri

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, si valuta la posizione di #Rodriguez: incontro in sede con gli agenti, sul giocatore c'è i… - DiMarzio : #Calciomercato | Il #Napoli e #Petagna sempre più vicini: la situazione - DiMarzio : #Napoli, accordo con il Verona per #Kumbulla: si insiste per #Petagna?? -