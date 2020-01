Brani Sanremo 2020, Achille Lauro torna con Me ne frego: il testo e il significato (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Alla sua seconda volta sul palco dell’Ariston dopo il grande successo avuto lo scorso anno, Achille Lauro questa volta porta a Sanremo un brano molto particolare dal titolo Me ne frego. E anche quest’anno si parlerà molto della sua canzone, dopo il successo avuto con Rolls Royce ( successo si ma anche tantissime polemiche) questa volta il cantante nella sua Me ne frego parla d’amore. Spesso ascoltiamo di storie d’amore che vedono le donne vittime di amori malati. Achille Lauro questa volta vuole raccontare come anche una donna possa usare un uomo come un oggetto. Un uomo che con grande difficoltà prova a mettere un punto alla relazione tossica che però non riesce a chiudere. Sarà una canzone di rottura? Intervistato da Tv, sorrisi e canzoni Achille Lauro spiega che sarà il pubblico a scegliere che senso dare a questo brano. Il testo è sicuramente molto forte ... ultimenotizieflash

