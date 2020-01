Alena Seredova è incinta, l’annuncio su Instagram (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Alena Seredova e il compagno Alessandro Nasi aspettano il loro primo figlio. Ad annunciare la lieta notizia è stata proprio la showgirl, tramite un post su Instagram raffigurante il pancione e le braccia dei due neo genitori. Semplici e amorevoli le parole scelte per dirlo al mondo: Noi. Tu. Quando l’amore regala la vita. Per sempre. Il post in italiano è stato poi seguito da un secondo annuncio, in lingua ceca, sempre accompagnato da una tenera fotografia in bianco e nero: Alena Seredova e l’imprenditore Alessandro Nasi convivono da ormai diversi anni con i figli di lei, avuti dall’ex marito Gigi Buffon, Louis Thomas e David Lee. Dopo la burrascosa fine del matrimonio con l’ex portiere della Juventus, durato dal 2011 al 2014, la show girl ceca naturalizzata italiana ha dunque ritrovato la serenità a fianco al manager, con cui ha una storia dal ... trendit

CorriereTorino : Foto Alena in dolce attesa: «L’amore regala vita» - zazoomnews : Alena Seredova è incinta: lannuncio su Instagram (FOTO) - #Alena #Seredova #incinta: #lannuncio - VanityFairIt : L'ex modella ceca e il compagno diventeranno genitori. I due stanno insieme dal 2015, dopo il divorzio di lei da Bu… -