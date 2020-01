Virus Cina, stop a scuole e atenei106 morti. Primo caso in Germania (Di martedì 28 gennaio 2020) E' salito a 106 il bilancio dei morti per il nuovo Virus di Wuhan mentre sono stati confermati 1.300 nuovi casi di contagio che portano il totale nazionale in Cina ad oltre 4000. Lo hanno reso noto le autorità di Pechino, precisando che dei 106 morti, 100 sono deceduti nella provincia di Hubei, focolaio dell'epidemia. Segui su affaritaliani.it affaritaliani

