Torino, scrivono ‘Crepa sporca ebrea’ davanti la sua casa, lei replica: “Non cancellerò la scritta” (Di martedì 28 gennaio 2020) Torino, scrivono ‘Crepa sporca ebrea’ davanti la sua casa: “Non cancellerò la scritta” Ha trovato sulla parete del pianerottolo davanti la casa sua, a Torino, una scritta antisemita nella Giornata della Memoria. Ma Maria Bigliani, pensionata 65enne di origine ebraica, non ha intenzione di rimuovere quelle parole scritte con un pennarello nero sul muro: “Crepa sporca ebrea”. “Non la voglio cancellare, è una testimonianza di un atto incivile, ignorante e razzista”, ha detto a Repubblica Maria, che ieri ha ricevuto la telefonata della sindaca Appendino che le ha espresso solidarietà sua e di tutta la città. La scoperta della scritta ignobile è arrivata proprio nel giorno della memoria, in cui si ricorda lo sterminio degli ebrei per mano dei nazisti durante la Seconda guerra mondiale. “Ho visto la scritta, sono andata subito al ... tpi

