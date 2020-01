The Batman: al via le riprese, Matt Reeves condivide la prima foto dal set (Di martedì 28 gennaio 2020) Hanno preso ufficialmente il via le riprese di The Batman, il regista Matt Reeves pubblica la prima foto dal set per celebrare l'avvio della lavorazione. Le riprese di The Batman hanno preso ufficialmente il via, Matt Reeves celebra postando la prima foto dal set con tanto di hashtag #DayOne #TheBatman. Il nuovo capitolo sulle avventure del Cavaliere Oscuro dovrebbe dare il là a una nuova trilogia interpretata dalla star Robert Pattinson, che interpreterà un Batman più giovane dalle spiccate doti investigative. Tante saranno le novità contenute in the Batman, che fornirà uno sguarde nuovo sulle gesta dell'Uomo Pipistrello in una Gotham City ricostruita in Inghilterra e Scozia, in particolare a Glasgow. Pare che il costume di Robert Pattinson sarà qualcosa di mai visto prima nei ... movieplayer

