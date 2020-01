Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 29 gennaio 2020 (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Su Rai 1 il match Inter - Fiorentina. In seconda serata Porta a Porta. Ma veniamo al prime time. Quarti di finale di Coppa Italia in diretta tv. Su Rai 2 quarta puntata de L'Amica Geniale, in replica. Alle 23.30 quarta puntata di Improvviserai, con Ale & Franz. Ma vediamo la prima serata. Lila si fidanza ufficialmente con Stefano Carracci che, ammaliato dai progetti delle scarpe, decide di entrare in affari con i Cerullo, producendo quei modelli immaginati da Lila quando era ancora una bambina. I due decidono di sposarsi ed Elena, per cercare di rimanere al passo dell'amica, si fidanza con Antonio, meccanico del rione, sebbene per lui non riesca a provare un vero affetto. Su Rai 3 appuntamento con Chi l'ha visto?. A seguire Tg3 Notte. Ma veniamo al prime time. Vecchi e nuovi casi di scomparsa e di omicidio nel programma condotto da Federica Sciarelli. Su Canale 5 seconda ... blogo

