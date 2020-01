Sondaggi elettorali, dopo le dimissioni di Luigi Di Maio crollano Movimento 5 Stelle e Pd (Di martedì 28 gennaio 2020) Gli ultimi Sondaggi, realizzati prima del voto delle elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria, evidenziano un netto calo del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico nella settimana in cui Luigi Di Maio ha ufficializzato le sue dimissioni da capo politico pentastellato. Nei dati di Swg per La7 la Lega rimane il primo partito, risale Forza Italia. fanpage

