Selena Gomez rivela: “Ho subito abusi emotivi da Justin Bieber” – VIDEO (Di martedì 28 gennaio 2020) In una recente intervista Selena Gomez è tornata a parlare della relazione con Justin Bieber, dicendo di aver subito abusi emotivi da parte della pop star. Per 7 anni la storia d’amore tra Selena Gomez e Justin Bieber ha fatto sognare milioni di fan in tutto il mondo. I due erano entrambi bellissimi, ricchi di … L'articolo Selena Gomez rivela: “Ho subito abusi emotivi da Justin Bieber” – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

xrobyin : madonna santissima Selena Gomez come ti è venuto in mente di metterti con quel tizio anni fa dovevi lasciarlo stare… - vii_hola : RT @FigliaadiApollo: Ma Selena Gomez che supporta Demi Lovato? ?????? - Ciastenkidrauhl : RT @rauhlsweetness: attendo il giorno in cui la smetterete di dare addosso a justin per fatti accaduti decenni fa con selena gomez -