Scontri tra vigili del fuoco e polizia a Parigi (Di martedì 28 gennaio 2020) I vigili del fuoco si sono mobilitati per le strade di Parigi, protestando e chiedendo condizioni di lavoro migliori. Già a ottobre i vigili del fuoco protestarono, bloccando la circonvallazione Parigina. Gli Scontri a Parigi In aggiunta alle continue proteste per la recente riforma delle pensioni, Parigi viene invasa dai giubbotti giallo-neri. Infatti in migliaia si sono riversate nelle strade per chiedere aumenti dell’organico, equipaggiamenti moderni e un aggiornamento dell’indennità di rischio. Infatti questa sarebbe rimasta bloccata dal 1990. #manifestation #pompiers Le respect des règles vaut pour tous, quelle que soit la nature de la manifestation. pic.twitter.com/PXoH8mtWT4 — Préfecture de Police (@prefpolice) January 28, 2020 In segno di protesta, due vigili del fuoco avrebbero dato fuoco alle loro divise ignifughe. Nonostante questo, la tensione è rimasta ... notizie

