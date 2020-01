Salento, era stata avvistata solo qualche giorno fa, ma il cucciolo di foca monaca non ce l’ha fatta (Di martedì 28 gennaio 2020) Non si sapeva come fosse arrivato sulle rive pugliesi un esemplare giovanissimo di foca monaca e la notizia era stata molto cliccata e commentata. La gioia era tanta per il ritrovamento di un esemplare di foca monaca in Puglia, ma poi il dramma. La foca è stata trovata in uno stato di salute pessimo. Sono intervenuti gli esperti dell’Arpa Puglia e il personale della Stazione zoologica di Napoli. La zona del ritrovamento del bellissimo esemplare era presidiata da Carabinieri e Guardia Costiera. Oggi pero, nonostante le amore cure, la foca monaca è morta. baritalianews

Vincenz77638376 : @badkiki1 @Franco98690495 @matteosalvinimi Legga quà Ma forse Lei alle precedenti era ancora in Salento! -