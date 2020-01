Perché Facebook ha rimosso il video della citofonata di Salvini (Di martedì 28 gennaio 2020) Facebook ha rimosso il video della citofonata di Matteo Salvini alla famiglia accusata dai vicini di spacciare droga nel quartiere Pilastro di Bologna per violazione della privacy, non per incitamento all'odio. È la stessa azienda a chiarire la sua decisione. Il leader leghista ha violato la norma del social secondo la quale “non è possibile pubblicare informazioni personali o riservate su altri senza aver prima ottenuto il loro consenso”. Ma da principio: Perché ci è voluta una settimana per la rimozione di questo video? “Vogliamo sempre rimuovere i contenuti che violano le regole dei nostri servizi il più rapidamente possibile", ha detto un portavoce della società. "Tuttavia, alcune delle decisioni che dobbiamo prendere su cosa rimuovere e cosa no, sono incredibilmente complesse e sfaccettate, e richiedono un'attenta considerazione di molteplici fattori. Vogliamo assicurarci di ... agi

