Pensioni 2020, Catalfo dopo incontro Governo-Sindacati: ‘Riforma Strutturale’ (Di martedì 28 gennaio 2020) Si è tenuto ieri l’importante incontro tra Sindacati e Governo per discutere della riforma delle Pensioni 2020 e di come superare la legge Fornero e la sperimentazione di quota 100. Vediamo oggi le parole del Ministro del lavoro Nunzia Catalfo, rilasciate al Sole 24 ore a margine dell’incontro e quelle del Segretario generale aggiunto CISL Luigi Sbarra. Vi ricordiamo che ieri sera vi abbiamo fornito in esclusiva le parole della CGIL tramite la nostra intervista a Roberto Ghiselli e quelle della Uil grazie alla nostra intervista a Domenico Proietti. Vi invitiamo alla lettura per avere un quadro completo delle posizioni dei Sindacati dopo l’atteso incontro con il Governo. Ultime Riforma Pensioni 2020, parla il ministro Catalfo dopo incontro Sindacati Governo “L’incontro è stato molto positivo, vogliamo fare una riforma che dia stabilità ai lavoratori ... pensionipertutti

repubblica : Addio alle pensioni senza tasse in Portogallo. Lisbona mette un'imposta del 10% agli stranieri [aggiornamento delle… - Linkiesta : I trentenni e i quarantenni con prole sono quelli che dipendono maggiormente dagli assegni #Inps dei familiari più… - fattoquotidiano : RIFORMA DELLE PENSIONI La Francia oggi vive il 50° giorno di protesta contro il governo: nella capitale bus e metr… -