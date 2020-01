Organizzano la gita di fine anno e impediscono ad un’alunna di partecipare, il motivo è inaccettabile (Di martedì 28 gennaio 2020) Una scuola, la Exhall St. Gils Junior School è frequentata da una bambina, Maddie Stevens che ha perso la mamma. La piccola, durante l’anno scolastico ha fatto un solo giorno di assenza da scuola, solo quando ha partecipato al funerale della sua mamma. Quando a fine anno scolastico la scuola ha organizzato la gita ha comunicato alla bambina che , secondo il regolamento, non avrebbe potuto partecipare perché aveva fatto un’assenza durante l’anno. La bambina è rimasta malissimo perché dopo ciò che aveva passato, tutto il periodo accanto alla mamma malata e poi il dolore devastante della perdita, quella gita la stava aspettando con tanta gioia. Questa vicenda è accaduta a Exhall, nel Regno Unito. La bambina ha dichiarato così: “Ero molto triste di non poter andare. Sarebbe stato bello. Aiutare mia madre negli ultimi 2 anni è stato molto difficile “. Il padre si è molto ... baritalianews

