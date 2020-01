Moggi: schierando il tridente, Sarri ha sottovalutato il Napoli di Gattuso (Di martedì 28 gennaio 2020) Su Libero Luciano Moggi analizza, come di consueto, la giornata di campionato appena trascorsa. Si sofferma anche sul Napoli, scrivendo che la squadra di Gattuso ha battuto meritatamente la Juventus del tridente. Una scelta sbagliata, quella di schierare tutti e tre gli attaccanti bianconeri insieme, sostiene. “Evidentemente a Sarri non era bastato perdere a Riyad la Supercoppa contro la Lazio (con i tre davanti) e ha voluto provare i tre attaccanti anche a Napoli, sottovalutando la squadra di Gattuso. Ci suona infatti strano che abbia messo in campo il tridente al S.Paolo e non lo abbia invece utilizzato in casa contro Cagliari e Parma, avversari molto più abbordabili di Lazio e Napoli”. La sconfitta, continua, potrà servire a Sarri da lezione, perché gli farà forse capire “che mettendo in campo “i tre” si snaturano in primis le caratteristiche di Dybala, attualmente ... ilnapolista

