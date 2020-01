Migranti, la Procura di Agrigento chiede archiviazione per capo missione e comandante della nave Mare Jonio della ong Mediterranea (Di martedì 28 gennaio 2020) La Procura di Agrigento ha chiesto l’archiviazione per Luca Casarini e Pietro Marrone,capo missione e comandante della nave Mare Jonio della ong Mediterranea Saving Humans sotto indagine con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e il mancato rispetto di un ordine dato da una nave militare. Nel marzo 2019 il comandante Marrone non aveva obbedito all’alt intimato dalla Guardia di Finanza durante una traversata con a bordo 49 persone. Azione che spinse la Procura a iscrivere i due nel registro degli indagati e a sequestrare la nave. “Ricordo che quella di Mare Jonio fu una missione fondamentale, era stata la prima volta dopo mesi in cui il diritto era stato sovrastato dagli hashtag e i tweet dell’ex ministro dell’Interno. In quell’occasione una nave della società civile era entrata in porto nel minor tempo possibile facendo quello che doveva fare ... ilfattoquotidiano

