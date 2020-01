Lucia Bramieri, notizia choc ha un nuovo toy boy Antonello (FOTO) (Di martedì 28 gennaio 2020) Gossip choc su Lucia Bramieri, il nuovo toy boy Antonello è stato avvistato con un’altra donna, si tratta di Manila Gorio! La notizia choc su Lucia Bramieri e il toy boy Antonello lascia di stucco i fan della vedova di Gino Bramieri. Appena qualche giorno fa nel salotto di Barbara D’Urso la Bramieri ha parlato della sua nuova relazione e ha detto di essere felice. Lucia è apparsa raggiante mentre parlava del suo nuovo amore, ma adesso come stanno le cose? E’ successo qualcosa fra i due? Ancora non c’è nulla di certo, tuttavia è sicuro che il toy boy Antonello è stato avvisato insieme ad un’altra donna. Purtroppo non è una donna qualsiasi, ma nientemeno che Manila Gorio, l’opinionista e conduttrice trans anche lei spesso ospite di Barbara D’Urso. I due sono stati visti a Roma, insieme, magari sono amici, però ancora è tutto da vedere. (Continua dopo la FOTO) Lucia Bramieri e ... kontrokultura

