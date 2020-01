LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2020 in DIRETTA: Noel in rimonta, Maurberger da top ten, Vinatzer vuole stupire. out Gross (Di martedì 28 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE: 6° VINATZER, 10° GROSS 21.30: Incredibile! Ha perso 8 decimi nell’ultimo tratto di pista il britannico e senza errori apparenti: è quarto a 24 centesimi. Tocca a Vinatzer 21.29: Ryding all’intermedio ha un vantaggio di 74 centesimi 21.28: Perde ancora tantissimo nella parte finale il francese Muffat-Jeandet: è solo ottavo a 72 centesimi dal compagno Noel 21.27: Muffat-Jeandet all’intermedio con un errore ha un vantaggio di 42 centesimi 21.25: Quanto perde lo svizzero Zenhaeusern: è solo quarto a 37 centesimi da Noel, dietro anche a Maurberger che sarà fra i primi dieci 21.24: Zenhaeusern all’intermedio ha 74 centesimi di vantaggio 21.22: All’intermedio l’azzurro Gross ha un vantaggio di 58 centesimi ma subito dopo l’intermedio esce 21.21: E’ dietro anche a ... oasport

