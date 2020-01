Hellas Verona, è ufficiale: contratto per il giovane Udogie (Di martedì 28 gennaio 2020) L’Hellas Verona ha comunicato che il giovane Udogie ha sottoscritto un contratto da professionista fino al 2022 L’Hellas Verona ha ufficializzato il primo contratto per il giovane Destiny Udogie, che si è legato al club gialloblù fino al 30 giugno 2022: «Nato a Verona il 28 novembre 2002 e di origini nigeriane, Udogie – terzino sinistro con spiccate attitudini offensive che gli hanno permesso di ricoprire anche il ruolo di mezz’ala – è approdato nel Settore Giovanile dell’Hellas all’età di 10 anni. «Nella corrente stagione Udogie è stato anche più volte aggregato alla Prima Squadra gialloblù. Hellas Verona FC si complimenta con Destiny Udogie e gli augura un proseguimento di carriera sportiva ricco di soddisfazioni in maglia gialloblù», si legge nel comunicato. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

