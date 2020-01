Grey’s Anatomy 16 ha scampato un’altra grande perdita nel cast (Di martedì 28 gennaio 2020) Non solo Justin Chambers: anche Jesse Williams avrebbe potuto sparire da un momento all'altro in Grey's Anatomy 16, o comunque apparire ad intermittenza. L'impegno dell'attore nel suo primo spettacolo a Broadway, già annunciato la scorsa estate, ha rischiato di allontanarlo dal set della serie in cui interpreta da un decennio il chirurgo plastico Jackson Avery, figlio di Catherine Fox e tra i proprietari dell'ospedale Grey Sloan Memorial Hospital, apparso per la prima volta nella sesta stagione. Williams è in scena a Broadway con un remake della celebre commedia di Richard Greenberg vincitrice del Tony Award Take Me Out, un'esperienza che l'attore ha fortemente voluto intraprendere nonostante l'impegno costante sul set del medical drama ABC (come attore e, talvolta, come regista della serie). La showrunner Krista Vernoff, che da quest'anno gestisce anche lo spin-off di Grey's ... optimaitalia

