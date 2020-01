Google sviluppa delle app per staccarci dai telefonini. E così cediamo anche il controllo del nostro controllo (Di martedì 28 gennaio 2020) “Credi di essere tu a controllare la tecnologia o che sia la tecnologia a controllare te?”: è la domanda che viene posta nel video della campagna con cui Google promuove la sua iniziativa di Benessere digitale. Appena ascoltata, la mia risposta è stata decisa: “Io ho il controllo”, ho pensato. Certo, da quando mi sono svegliata, stamattina, ho preso in mano il mio smartphone almeno una volta ogni cinque minuti: sveglia, orario, livelli della batteria, Whatsapp, Telegram, telefonate, mail, Spotify, Netflix, radio, Twitter, Instagram, Facebook, ricerche su Google, pure Tik Tok. Ma l’ho deciso io e farne a meno significherebbe due cose: riempire la casa di oggetti per tutti questi usi a cui ormai ho rinunciato da anni oppure smettere di lavorare e di avere una vita sociale. Caso chiuso, dunque. Poi, però, sono andata avanti e ho deciso di affrontare il test di Google, una sfilza di domande ... ilfattoquotidiano

