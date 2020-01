Giuliano Giuliani shock: ‘Maria mi ha cacciato, il ricatto non lo accetto’. La confessione dopo 6 anni (Di martedì 28 gennaio 2020) Giuliano Giuliani contro Maria De Filippi e la redazione Sono trascorsi sei anni dalla sua ‘strana’ sparizione da Uomini e Donne e Giuliano Giuliani continua a non capire il motivo per cui è stato allontanato dalla trasmissione. Poco tempo fa, l’ex cavaliere del trono over è stato intervistato da un noto blog e ha rilasciato delle dichiarazioni davvero sconcertanti. L’uomo ha accusato la redazione e la stessa Maria De Filippi di averlo usato solo per fare ascolti e di averlo ‘abbandonato’ a se stesso nel momento in cui non è più servito. Le forti dichiarazioni di Giuliano Giuliani Parole molto forti quelle di Giuliano Giuliani nei confronti della produzione di Uomini e donne. Infatti, non sono passate inosservate e ovviamente hanno fatto il giro del web in pochissimo tempo. Il cavaliere è arrivato a dire che partecipare ad un programma come quello di ... kontrokultura

