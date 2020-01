Emre Can Borussia Dortmund: perché aiuterebbe molto Favre (Di martedì 28 gennaio 2020) Emre Can potrebbe diventare un nuovo giocatore del Borussia Dortmund. Il tedesco aumenterebbe la solidità difensiva di Favre Emre Can pare sempre più vicino al Borussia Dortmund, squadra che dopo l’arrivo di Haaland sta riprendendo a vincere con costanza. Pare difficile immaginarsi l’ex Liverpool a centrocampo: una coppia con Witsel sarebbe ridondante. Al contrario, Emre Can potrebbe avere parecchio senso come terzo di difesa, posizione che ha dimostrato di saper ricoprire benissimo alla Juventus. Il Bvb è una squadra infatti molto fragile dietro, soprattutto nelle ripartenze avversarie. Can e le sue grandi qualità in campo aperto renderebbero la squadra di Favre molto più solida nelle transizioni difensive. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

