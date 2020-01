Coronavirus, Wuhan: l’urlo di disperazione degli abitanti. VIDEO (Di martedì 28 gennaio 2020) Nello struggente filmato si sente la voce della gente di Wuhan barricata nelle proprie abitazioni per via del Coronavirus Wuhan, Cina (Fonte: Pixabay) L’epidemia riguardante il Coronavirus continua a tenere banco in Cina e non solo. I provvedimenti per evitare che il contagio possa raggiungere livelli catastrofici sono molteplici un po’ in tutto il mondo. Per forza di cose però sono maggiori nelle zone in cui questa nuova malattia “è nata”. Si manifesta con sintomi comuni a molte malattie come febbre, diarrea e difficoltà respiratorie per questo di primo impatto non è semplice fare delle diagnosi certe e può avere degli effetti deleteri e soprattutto permanenti sui polmoni. Ad oggi i numeri sono abbastanza allarmanti, con 81 morti e 2886 casi nel mondo. Motivo per cui l’OMS (Organizzazione Mondiale Sanità) ha dichiarato che il ... chenews

