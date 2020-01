Coronavirus, le vittime salgono a 106: migliaia di nuovi contagi in Cina (Di martedì 28 gennaio 2020) Coronavirus, le vittime salgono a 106: migliaia di nuovi contagi in Cina Il bilancio delle vittime del focolaio di Coronavirus in Cina è salito a 106 e 1.771 nuovi contagi sono stati confermati dalle autorità cinesi martedì mattina. Il numero totale di casi confermati è salito a quasi 4.500 nella sola Cina, con 26 nuovi … L'articolo Coronavirus, le vittime salgono a 106: migliaia di nuovi contagi in Cina proviene da www.inews24.it. inews24

tg2rai : #Coronavirus, sono 41 le vittime accertate e oltre 1400 le persone infettate. L'allarme in #Cina è al massimo livel… - RaiNews : Chiude #Disneyland Hong Kong, gli americani avviano l'evacuazione dei propri connazionali, la #Peugeot quella del p… - vitaindiretta : Aumentano le vittime del #coronavirus in Cina. La Commissione nazionale per la salute cinese ha aggiornato i casi d… -