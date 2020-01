Coppa Italia, Calhanoglu e Ibra spingono il Milan (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Calhanoglu spinge il Milan a vincere una battaglia di 120' con il Torino conquistando un posto in semifinale di Coppa Italia contro la Juventus (12 febbraio e 4 marzo). Il turco e' entrato solo al 37' della ripresa, in tempo per segnare nei minuti di recupero il 2-2 che ha portato la sfida ai supplementari, e poi nel secondo mini-tempo ha colpito subito con un mancino da fuori area, potente quanto il colpo di destro con cui tre minuti dopo Ibrahimovic ha chiuso i conti. I rossoneri allungano a cinque le vittorie di fila e tengono vivo il piano B per raggiungere l'Europa League, mentre i granata escono da San Siro con amarezza, ma anche la consapevolezza di aver reagito bene dopo lo 0-7 con l'Atalanta che ha messo sulla graticola Mazzarri. Il pre-partita e' stato da brividi, con il tributo a Kobe Bryant organizzato dal Milan, fra le luci soffuse, la musica dei Queen e le immagini della ... ilfogliettone

