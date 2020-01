Blitz di Salvini al citofono, video rimosso da Facebook: incita all’odio (Di martedì 28 gennaio 2020) Facebook ha rimosso il video della citofonata di Salvini perché “non rispetta gli standard della community”. ROMA – Facebook ha rimosso il video della citofonata di Salvini. Le prime segnalazioni sono arrivate nella mattinata di martedì 28 gennaio 2020 con diversi screenshot che facevano notare come il filmato non era più consultabile sui social network. La decisione è stata presa dopo le diverse segnalazione degli ultimi giorni. Secondo Facebook il video non “rispetterebbe gli standard della community in materia di incitamento dell’odio“. La rimozione è arrivata dopo una settimana di segnalazione da parte degli utenti che non hanno apprezzato la scelta del leader della Lega. Il Blitz al citofono non ha premiato Salvini Il Blitz al citofono non ha premiato Matteo Salvini in Emilia Romagna. Il leader della Lega con la sua scelta si ... newsmondo

