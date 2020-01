Bambino di 5 anni caduto dalla finestra di casa: tragedia a Parma (Di martedì 28 gennaio 2020) tragedia in Emilia Romagna, a Collecchio vicino a Parma, dove un Bambino di 5 anni è caduto dalla finestra della sua abitazione. Dopo diverse ore di agonia, il piccolo non ce l’ha fatta. Il bimbo, infatti, era stato dapprima ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Maggiore di Parma, ma dopo alcune ore purtroppo è deceduto. Aveva riportato un grave trauma cranico che si è rivelato fatale. Parma Bambino caduto dalla finestra Versava in gravissime condizioni il Bambino di 5 anni caduto dalla finestra di casa sua a Parma: il tragico episodio si era verificato domenica 26 gennaio. Dopo un ricovero in condizioni gravissime, per il piccolo la situazione è precipitata. Aveva infatti riportato un grave trauma cranico che dopo diverse ore di agonia lo ha condotto alla morte. Il piccolo era stato soccorso con l’ambulanza, ma sul luogo dell’incidente si erano ... notizie

