Antonella Elia al GF Vip, parla Enrico Silvestrin: "Persona affaticata" (Di martedì 28 gennaio 2020) Grande Fratello Vip, Antonella Elia criticata da Enrico Silvestrin a Mattino 5 Antonella Elia è stata al centro della seconda parte di Mattino 5 oggi. A poche ore dalla fine della diretta del Grande Fratello Vip, Federica Panicucci ha voluto commentare con i suoi ospiti quanto successo ieri sera tra Valeria Marini e la Elia. Valerio Merola e Enrico Silvestrin hanno criticato Antonella per i modi usati al GF Vip. "È una persona affaticata, ha vissuto in trincea tutta la vita e sa di avere un limite caratteriale. Perde la battaglia con questo suo carattere". Sono state queste le parole di Enrico Silvestrin su Antonella Elia. Il conduttore ha proseguito contestando alla showgirl il fatto di attaccare sempre sul lato estetico, mentre Rita Rusic non ha mai criticato fisicamente Valeria Marini. "Rita è un altro tipo di persona", ha ribadito Silvestrin.

