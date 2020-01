Wanda Nara e il Grande Fratello in casa: “Ho 43 telecamere per controllare i miei figli” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Stuzzica i follower, ma non perde di vista i figli. Posa sexy sui social, ma è sempre presente nella vita dei suoi bambini, è in tv ma vede cosa fanno a casa. Wanda Nara pubblica una foto ad alto tasso erotico con una scollatura profonda e una tavoletta di cioccolato sulle labbra e racconta di essere una maniaca del controllo. A Tv Sorrisi e Canzoni la moglie di Mauro Icardi ha detto di avere in casa ben 43 telecamere per poter vedere cosa fanno i suoi 5 figli (Valentino, 10 anni, Costantino, 9 e Benedicto, 7, avuti da Maxi Lopex, e le femmine Francesca, 4, e Isabella, 3, avute da Icardi) quando lei non c’è. newscronaca.myblog

Wanda Nara Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Wanda Nara