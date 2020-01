Virus Cina, prorogate festività Capodanno (Di lunedì 27 gennaio 2020) Pechino, 27 gen. (Adnkronos) – Le autorità cinesi hanno deciso di prorogare di tre giorni, fino al 2 febbraio, le festività in occasione del Capodanno cinese nel mezzo dell’emergenza scattata per la diffusione del . L’annuncio è arrivato dal Consiglio di Stato, come riporta la Cctv. Intanto il premier cinese Li Keqiang è a Wuhan, la città della provincia di Hubei in cui si è inizialmente manifestato il Virus. “Sono qui per tirarvi su il morale” ha detto, secondo quanto riportato dal ‘Global Times’ durante un incontro con lo staff medico di un ospedale. E’ la prima visita nella città di un alto responsabile del governo.Secondo il Consiglio di Stato cinese, Li è a Wuhan per “controllare e guidare” il lavoro per contenere la diffusione del Virus. Stando al governo di Pechino, è arrivato anche per “incontrare ... calcioweb.eu

Agenzia_Ansa : Virus cinese: salgono a 80 i morti e i casi certi a 2300 #ANSA - MediasetTgcom24 : Virus Cina, 13 nuove vittime: il totale sale a 54 morti nel Paese #cina - Agenzia_Ansa : #Virus Cina, morti salgono a 56. Duemila le persone contagiate. Pechino ha annunciato un divieto temporaneo al comm… -