Un posto al sole | new haircut per ILENIA LAZZARIN e intanto torna Eugenio

Dopo il ritorno a Palazzo Palladini, a Un posto al sole Viola Bruni è tornata a Torino e per ora la stiamo vedendo in "videochat" intenta a dare manforte all'amica Angela Poggi (Claudia Ruffo). E per il futuro? Un posto al sole anticipazioni: il marito di Viola torna a Napoli da solo Quel che è certo è che, almeno in un primo momento, il marito Eugenio (Paolo Romano) rientrerà a Napoli da solo e sarà impegnato in un'indagine importante di cui presto vi parleremo. In seguito rivedremo in qualche modo anche Viola? In attesa di scoprirlo, segnaliamo che su Instagram l'attrice ILENIA LAZZARIN è apparsa già da un po' di tempo con un nuovo look. Sarà con questo "new haircut" (come giustamente l'ha definito lei) che la ritroveremo a Upas?

