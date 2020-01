Sollevamento pesi, World Cup Roma 2020: Mirco Scarantino è sesto nei -55 kg (Di lunedì 27 gennaio 2020) Ha preso il via oggi, 27 gennaio, al PalaPellicone di Ostia Lido la tappa italiana di Coppa del Mondo di Sollevamento pesi, valida anche per le qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nella categoria 45kg ha trionfato Kyle Cicely, con 93 kg di slancio la statunitense ha superato la vietnamita Khong My nel totale e ha conquistato la medaglia più preziosa con un totale di 163 kg. Terza piazza per l’atleta di San Marino Maria Belen Giacomone. L’altra statunitense Jourdan Delacruz ha trionfato nella categoria 49 kg con un totale di 195 kg (87 + 108). In seconda posizione la connazionale Morghan King con 185 kg (82 + 103), a seguire per la cinese Huyen Vuong Thi con 181 (81 + 100). Nella 61 kg maschile ha trionfato il vietnamita Tuan Thach Kim che ha stravinto con un totale di 293 kg; per lui oro di strappo con 132 kg e di slancio con 161 kg. Il georgiano Shota Mishvelidze con 286 ... oasport

