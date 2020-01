Schindler's List: stasera su Iris il film diretto da Steven Spielberg (Di lunedì 27 gennaio 2020) Torna stasera su Iris alle 21:00, in occasione della Giornata della Memoria, Schindler's List, il capolavoro di Steven Spielberg, vincitore di 7 premi Oscar. Torna stasera su Iris alle 21:00, per la Giornata della Memoria, Schindler's List, il capolavoro del 1993 di Steven Spielberg, con protagonista Liam Neeson nei panni di Oskar Schindler. Il film ripercorre la storia, romanzandola, dell'industriale tedesco Oskar Schindler (Liam Neeson), in affari con i nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Per arricchirsi utilizza la manodopera ebrea nelle sue fabbriche ma pian piano diventa il loro salvatore: prima costruisce un campo per i suoi operai, dove le milizie non possono entrare senza la sua autorizzazione. Poi, quando ormai lo sterminio si è scatenato, dà fondo a tutte le sue risorse ... movieplayer

