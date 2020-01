Regionali Emilia-Romagna, il meme non perdona: rete scatenata sul «contrappasso del citofono» (Di lunedì 27 gennaio 2020) Matteo Salvini aveva lanciato il guanto di sfida all’esecutivo nazionale in questa tornata di elezioni Regionali, soprattutto per il confronto in Emilia-Romagna fra Stefano Bonaccini e la candidata della Lega Lucia Borgonzoni. Apice polemico della campagna elettorale era stata la sua “performance” nel quartiere Pilastro di Bologna, quando il leader del Carroccio aveva suonato al citofono di un’abitazione chiedendo: «Buonasera signora, suo figlio è uno spacciatore?». Dopo la sconfitta di Borgonzoni inevitabilmente l’ironia del web si è scatenata su Salvini, in particolare ribaltando la ormai celebre “scena del citofono”. Apre le danze il solito Le frasi di Osho, che commentando «L’educazione prima di tutto», fa dire al Salvini sconfitto: «Ve volevo saluta che sto annà via». L'educazione prima di tuttoGepostet von Le più belle ... open.online

