"Questa foto è vera. Vietare tv, Netflix e videogame ci ha ridato i nostri figli. Ora amano creare" (Di lunedì 27 gennaio 2020) Niente televisione, niente Youtube, niente Netflix, niente videogame. Spina staccata. È stata Questa la decisione che Molly DeFrank, blogger californiana e mamma di cinque figli, ha preso dopo aver capito quanto il rapporto dei suoi bambini con la tecnologia stesse diventando “malato”: i piccoli erano costantemente irritabili, piagnucolavano per nulla e si scontravano spesso. Per non parlare di quanto fosse avvilente vederli al ristorante con gli iPad. Da lì la decisione di provare a disintossicarli dagli schermi per qualche settimana. Il risultato? “La nostra vita è cambiata - ha affermato la mamma blogger -. È stato come riavere i miei figli indietro”.Non c’è alcun trucco dietro la foto che la DeFrank ha pubblicato sul suo profilo Facebook: i suoi bambini non stanno recitando né si sono messi in posa per ... huffingtonpost

